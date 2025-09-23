نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدي الدباغ يسجل هدف الزمالك الأول في شباك الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك أمام الجونة والتي تجمعهم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف المباراة عدي الدباغ 27 من عمر المباراة ليضع فريقه في المقدمة.

ويسعى الزمالك من أجل الانتصار والعودة للمقدمة من جديد من أجل حصد اللقب.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: صلاح مصدق، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

الهجوم: آدم كايد، عبد الحميد معالي، عدي الدباغ



ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك أمام الجونة: محمد عواد، عمر جابر، سيف فاروق جعفر، عبد الرحيم إيشو، أحمد حمدي، ناصر منسي، شيكو بانزا، أحمد شريف، عمرو ناصر.