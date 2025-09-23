نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يمدد عقد نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدّد نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقد جناحه الدولي ماتيو بوليتانو حتى 2028، وفقًا لما أُعلن اليوم (الثلاثاء).

وسيبقى بوليتانو (32 عامًا) داخل أسوار نابولي ثلاثة أعوام إضافية، بعدما كان قد انضم في 2020 قادمًا من إنتر ميلان.

منذ مشاركته الأولى في 3 فبراير (شباط)، خاض بوليتانو 238 مباراة ضمن مختلف المسابقات، سجل خلالها 34 هدفًا، وقدّم 35 تمريرة حاسمة.

قال النادي، عبر حسابه على «إنستغرام»، بعد إعلان تمديد العقد وتهنئة اللاعب: «الحكاية تستمر».

وأسهم بوليتانو الذي وقّع عقده الاحترافي الأول مع روما من دون أن يلعب في صفوفه، بتتويج نابولي بلقب الدوري للمرتين الثالثة (موسم 2022-2023) والرابعة في تاريخه، بالإضافة إلى لقب كأس إيطاليا 2020 حين لعب للفريق معارًا من إنتر قبل تثبيت عقده نهائيًا.

وخاض بوليتانو 16 مباراة بقميص المنتخب الوطني، مسجّلا أربعة أهداف.

