نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول الرسمي أمام ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره ساوثهامبتون، مساء اليوم الثلاثاء في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول وساوثهامبتون مساء اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خع الدفاع: جزميز، ليوني، فريمبونج، روبرتسون.

خط الوسط الدفاعي: إندو، نيوني، جونز.

خط الوسط الهجومي: كييزا، ريو

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية وسيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 1HD.