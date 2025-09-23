نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قلق متجدد حول مستقبل فينيسيوس جونيور. والهلال يدخل على الخط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن مسلسل مستقبل فينيسيوس جونيور لم يصل إلى نهايته بعد. فبعد أن توقفت مفاوضات تجديد عقده مع ريال مدريد بسبب خلافات على الشروط المالية، عاد الجدل ليظهر مجددًا، هذه المرة بسبب أدائه المتذبذب وقرارات مدربه تشابي ألونسو.

النجم البرازيلي فقد بعضًا من بريقه منذ بداية الموسم، حيث يتناوب بين دكة البدلاء والتشكيل الأساسي، في منافسة مباشرة مع مواطنه رودريغو غوس على مركز الجناح الأيسر. المدرب المدريدي يرى أن الصراع بين اللاعبين يجب أن يُحسم في الملعب، لكن وضع فينيسيوس لم يعد كما كان.

الهلال يترقب الفرصة

الصحفي التركي إكرم كونور كشف أن نادي الهلال السعودي مستعد لتقديم عرض ضخم يصل إلى 100 مليون يورو للتعاقد مع فينيسيوس. ورغم أن القيمة السوقية للاعب تتجاوز ذلك الرقم قليلًا، إلا أن اقتراب عقده من نهايته في يونيو 2027 يمنح النادي الإسباني هامشًا محدودًا للمناورة.

في مدريد، ووفقًا لمصادر مقربة من فالديبيباس، هناك تفكير جدي في إمكانية عرض اللاعب للبيع الصيف المقبل إذا لم تُستأنف مفاوضات التجديد. فالنادي الأبيض لا يريد أن يكرر سيناريو رحيل نجم كبير مجانًا، خاصة أن فينيسيوس قد يرحل كلاعب حر في أقل من عامين إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

من رودريغو إلى فينيسيوس

محاولات الهلال في الصيف الماضي كانت موجهة أساسًا إلى رودريغو، لكن ثباته النسبي في التشكيلة جعل الأنظار تعود إلى فينيسيوس. فقد خسر اللاعب بعضًا من مكانته بعد أن جلس على مقاعد البدلاء في مباريات مهمة أمام أوفييدو وأولمبيك مارسيليا، بينما أصبح كيليان مبابي نجم الفريق الأول دون منازع.

رغم ذلك، يواصل فينيسيوس التأكيد على رغبته في البقاء داخل القلعة البيضاء، وهو موقف يشاركه فيه الرئيس فلورنتينو بيريز، لكن بشرط أن يتوافق أداؤه مع المكانة التي يطالب بها ماليًا.