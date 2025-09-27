نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- منتخب مصر ضد اليابان الليلة في كأس العالم للشباب..وهذه القناة تنقل المباراة مجانًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل- منتخب مصر يواجه اليابان الليلة في كأس العالم للشباب.. وهذه القناة تنقل المباراة.

موعد مباراة منتخب مصر ضد اليابان في كأس العالم للشباب 2025 والقناة المفتوحة الناقلة للمباراة مجانًا، مع تفاصيل قائمة الفراعنة وتطلعات الجماهير.

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية مساء اليوم السبت، إلى ملعب افتتاح بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، حيث يخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام نظيره الياباني في الجولة الأولى من دور المجموعات.

البطولة تستضيفها تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 20 أكتوبر 2025، بمشاركة منتخبات قوية تبحث عن المجد العالمي.

موعد مباراة مصر واليابان

تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبي تشيلي ونيوزيلندا.

ويدخل منتخب مصر المباراة بطموح تحقيق بداية قوية تعزز حظوظه في التأهل، فيما يسعى المنتخب الياباني لفرض أسلوبه السريع والمنظم.

قناة تنقل المباراة مجانًا

أعلنت شبكة بي إن سبورتس عن نقل مباراة مصر واليابان عبر قناة مفتوحة، ما يمنح الجماهير المصرية والعربية فرصة متابعة اللقاء دون الحاجة لاشتراك مدفوع.

هذه الخطوة لاقت ترحيبًا واسعًا بين المشجعين الذين ينتظرون بشغف رؤية أداء المنتخب الوطني في بداية مشواره العالمي.

قائمة منتخب مصر للشباب

اختار الجهاز الفني للمنتخب مجموعة مميزة من اللاعبين المحليين والمحترفين، جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، أحمد وهب (المصري)، أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

خط الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود)، أحمد عابدين (الأهلي)، عبد الله بوستنجي (زد)، معتز محمد (حرس الحدود)، مؤمن شريف (الاتحاد السكندري)، مهاب سامي (إنبي).

خط الوسط: أحمد خالد كباكا (زد)، محمد السيد (الزمالك)، أحمد وحيد (غزل المحلة)، سيف سفاجا (إنبي)، سليم طلب (هيرتا برلين الألماني)، تيبو جابريال (ماينز الألماني).

خط الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي)، عمر سيد معوض (الأهلي)، حامد عبد الله (إنبي)، عمرو "بيبو" (أراو السويسري)، عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي)، محمد هيثم (الأهلي).

تطلعات الجماهير

الجماهير المصرية تنتظر من جيل الشباب تقديم أداء مشرف في البطولة، وإعادة أمجاد المنتخبات السابقة التي صنعت إنجازات لافتة.

ويؤكد محللون أن مواجهة اليابان ستكون بمثابة اختبار حقيقي لقدرات اللاعبين، خاصة أن المنتخب الآسيوي يتميز بالسرعة والانضباط التكتيكي.

المواجهة الليلة تعد بداية رحلة الأمل للفراعنة، وفرصة لإثبات أن مصر قادرة على المنافسة بقوة في أكبر المحافل الكروية العالمية.