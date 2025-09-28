نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد اليد يُكرم أحمد الأحمر بعد رقمه القياسي في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، بتكريم أحمد الأحمر نجم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بعدما أصبح أكثر لاعبي العالم مشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

جاء تكريم أحمد الأحمر قبل انطلاق مباراة الزمالك أمام برشلونة الإسباني، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بالبطولة، تقديرًا لمسيرة الأحمر المليئة بالإنجازات والأرقام القياسية سواء مع منتخب مصر أو فريق كرة اليد بنادي الزمالك.

وتقام النسخة الثامنة عشرة للبطولة في مصر بمشاركة 9 أندية، خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل.