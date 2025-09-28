نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد 2010 يكتسح بلاك ستار بتسعة أهداف في دوري منطقة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق الناشئين بنادي زد مواليد 2010 تألقه في بطولة دوري منطقة الجيزة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على فريق بلاك ستار بنتيجة 9-0، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب بلاك ستار ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

سجل أهداف زد كل من، أحمد زهير (أربعة أهداف)، حسين خليفة (هدفين)، إلى جانب عادل إسلام دولا، فارس قاسم، وعلي علاء، الذين أحرز كل منهم هدفًا.

ويقود الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق:

المدير الفني: كابتن إسلام محمد عبدالعزيز "زيزو"

المدرب العام: كابتن بهاء أحمد

مدرب الحراس: كابتن محمد مجدي "ميدو"

مدرب الأحمال: كابتن مهند طارق "هوندا"

الإداري: أحمد هندي

الأخصائي: دكتور عمر مدحت

طبيب العظام: دكتور كريم نصر

محلل الأداء: كابتن كريم الحلبي

مسؤول المهمات: شهاب أحمد

وبهذه النتيجة يعزز فريق زد مواليد 2010 حضوره القوي في دوري منطقة الجيزة، مؤكدًا جاهزية لاعبيه لمواصلة المنافسة بقوة هذا الموسم.