نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة آرسنال وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي نظيره فريق أولمبياكوس اليوناني اليوم الأربعاء الموافق 1/10/2025 في لقاء قوي بينهم بستاد الإمارات ضمن منافسات الجولة 2 من دوري أبطال أوروبا.

معلق مباراة آرسنال وأولمبياكوس

وتم الإعلان عن أنه تم اسناد مهمة التعليق إلى المعلق الشهير جواد بدة ليكون معلق مباراة آرسنال وأولمبياكوس التي ستبدأ في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وأولمبياكوس

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.