نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فياريال ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار اليوم الأربعاء نحو استاد لا سيراميكا، والذي يستضيف المباراة المرتقبة بين فياريال الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، ضمن فعاليات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب لا سيراميكا، المواجهة المثيرة بين فياريال واليوفي، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الشامبيونزليج.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الروماني إشتفان كوفاتش، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب لا سيراميكا معقل النادٍ الإسباني.

وتعادل يوفنتوس إيجابيًا أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بأربعة أهداف لكل فريق في أولى جولات المسابقة، بينما تلقى فياريال هزيمة على يد توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدف نظيف.

ويحتل اليوفي المركز 22 في مسابقة ترتيب مسابقة الشامبيونزليج لموسم 2026/2025، برصيد نقطة وحيدة، بينما يأتي الفريق الإسباني في المرتبة 29 برصيد صفر من النقاط.

موعد مواجهة يوفنتوس وفياريال في الشامبيونزليج

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر بتوقيت عمان وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمواجهة يوفنتوس وفياريال في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2026/2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD7.