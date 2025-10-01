نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025 مباراة قوية تجمع بين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب لويس كومبانيس، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

برشلونة

حارس المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوندي – كوبارسي – أراوخو – مارتين

خط الوسط: دي يونغ – بيدري - يامال – أولمو – راشفورد

المهاجم: ليفاندوفسكي

باريس سان جيرمان

حارس المرمى: شيفالييه

خط الدفاع: حكيمي – زابارني – باشو – نونو مينديز

خط الوسط: فابيان رويز – جواو نيفيس – زايير إيمري

خط الهجوم: كفاراتسخيليا – راموس – باركولا

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات

تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.