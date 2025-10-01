نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة يوفنتوس ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل يوفنتوس الإيطالي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فياريال الإسباني، ضمن فعاليات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب لا سيراميكا، المواجهة المثيرة بين فياريال واليوفي، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الشامبيونزليج.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر بتوقيت عمان وأبوظبي.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الروماني إشتفان كوفاتش، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب لا سيراميكا معقل النادٍ الإسباني.

وتعادل يوفنتوس إيجابيًا أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بأربعة أهداف لكل فريق في أولى جولات المسابقة، بينما تلقى فياريال هزيمة على يد توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدف نظيف.

ويحتل اليوفي المركز 22 في مسابقة ترتيب مسابقة الشامبيونزليج لموسم 2026/2025، برصيد نقطة وحيدة، بينما يأتي الفريق الإسباني في المرتبة 29 برصيد صفر من النقاط.

ومن المتوقع أن يدخل يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.

▪︎خط الدفاع: جليسون بريمر، ليويد كيلي، فيدريكو جاتي.

▪︎خط الوسط: كيفرين تورام، بيير كالولو، مانويل لوكاتيلي، كينان يلدز.

▪︎خط الهجوم: أندريا كامبياسو، فرانشيسكو كونسيساو، دوشان فلاهوفيتش.

القنوات الناقلة لمواجهة يوفنتوس وفياريال في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2026/2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD7.