نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قلق داخل أولد ترافورد.. مخاوف من استقالة أموريم قبل قرار الإقالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير لصحيفة iPaper أن دوائر مقربة من نادي مانشستر يونايتد تشعر بقلق متزايد من احتمال أن يقدم المدرب البرتغالي روبن أموريم، البالغ من العمر 40 عامًا، استقالته بنفسه قبل أن تتخذ الإدارة قرارًا بإقالته.

أموريم، الذي جاء بتطلعات كبيرة لقيادة مشروع إعادة بناء "الشياطين الحمر"، يعيش فترة مضطربة بعد تراجع النتائج وتزايد الانتقادات من الجماهير والإعلام، ما جعله في موقف لا يُحسد عليه.

المصادر أشارت إلى أن المدرب يفكر جديًا في الرحيل من تلقاء نفسه، تجنبًا لفقدان هيبته كمدير فني إذا ما تمت إقالته رسميًا، وهو ما يزيد من حالة الغموض والارتباك داخل أروقة النادي.

في المقابل، يترقب المشهد عدد من الأسماء المرشحة لتولي المهمة في حال رحيل أموريم، بينما تبقى الجماهير في انتظار حسم الإدارة لمستقبل الجهاز الفني سريعًا، لإنقاذ موسم يونايتد من الانهيار.