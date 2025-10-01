نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يضع فيديريكو فالفيردي ضمن قائمة أهدافه المستقبلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي مانشستر يونايتد يراقب عن قرب تطورات وضع لاعب الوسط الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، نجم ريال مدريد، تمهيدًا لمحاولة التعاقد معه خلال العام المقبل.

ووفقًا لموقع Fichajes الإسباني، فإن إدارة مانشستر يونايتد تعتبر فالفيردي (27 عامًا) أحد الأسماء القادرة على تعزيز خط وسط الفريق وإضفاء قوة إضافية بفضل سرعته، قدرته على قطع الكرات، وتميزه في الخروج بالكرة تحت الضغط.

ويرى مسؤولو النادي الإنجليزي أن ضم فالفيردي سيكون بمثابة صفقة إستراتيجية، نظرًا لخبراته الأوروبية الكبيرة ومشاركاته المستمرة مع منتخب أوروجواي في البطولات الكبرى.

من جانب آخر، يدرك مانشستر يونايتد أن التفاوض مع ريال مدريد لن يكون سهلًا، خاصة أن اللاعب يعد من الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي، لكن النادي الإنجليزي يجهز خطة طويلة المدى لمحاولة إقناع اللاعب وإدارة النادي الملكي بالصفقة.