نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة ينجح في تحصين موهبته الواعدة من إغراءات الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية أن الشاب الإسباني درو فرنانديز، لاعب وسط برشلونة البالغ من العمر 17 عامًا، لا ينوي الاستماع إلى أي عروض خارجية خلال الفترة المقبلة، على الرغم من وجود اهتمام جاد من أندية إنجليزية كبرى مثل آرسنال، تشيلسي ومانشستر سيتي.

ووفقًا لما نشره موقع TBR Football، فإن فرنانديز يعتبر مشروع نجم مستقبلي في صفوف برشلونة، حيث يحظى بدعم كبير من إدارة النادي الكتالوني التي ترى فيه أحد الركائز الأساسية لمشروعها القادم المعتمد على المواهب المحلية.

اللاعب الشاب بدوره يرى أن الاستمرار في برشلونة هو الخيار الأمثل لتطوير مسيرته في هذه المرحلة المبكرة، خاصة أنه يحظى بفرص تدريجية للمشاركة مع الفريق الأول بجانب التدريب بشكل منتظم تحت أنظار الجهاز الفني.