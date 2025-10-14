الرياض - كتبت رنا صلاح - يلتقي المنتخب الوطني للناشئات لكرة القدم تحت سن 17 مع نظيره منتخب الصين تايبه، مساء غد الأربعاء، في إطار منافسات التصفيات الآسيوية المقامة حاليا على نلعب تطوير العقبة.

منتخب الناشئات يلتقي الصين تايبه الاربعاء

وكان المنتخب بدأ مشواره في البطولة بالتعادل مع بنغلادش ضمن منافسات المجموعة الثامنة للتصفيات الآسيوية للناشئات.

وحسب نظام البطولة، تم تقسيم المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى ثمان مجموعات، حيث تضم خمسة مجموعات ثلاثة منتخبات وثلاثة أخرى تضم كل منها أربعة منتخبات على أن يتأهل أبطال المجموعات الـ 8 إلى البطولة القارية.