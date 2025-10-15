السنغال وكوت ديفوار إلى مونديال 2026

السنغال وكوت ديفوار إلى مونديال 2026حجز منتخبا السنغال وساحل العاج مقعديهما في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد تحقيقهما الفوز على موريتانيا وكينيا تواليا، الليلة الماضية، في الجولة الختامية من التصفيات الإفريقية.

ففي المجموعة الثانية وعلى ملعب "عبد الله واد" بداكار، حقق منتخب السنغال فوزا كبيرا على ضيفه الموريتاني برباعية نظيفة، سجلها ساديو ماني (هدفان)، وإليمان شيخ ندياي، وحبيبو محمد ديالو في الدقائق 2+45، و49، و65، و86.

ورفع منتخب السنغال رصيده إلى 24 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن منتخب الكونغو الديمقراطية، الوصيف، الذي تغلب على السودان بهدف، ليتأهل إلى الملحق.

وفي المجموعة السادسة، وعلى ملعب "الحسن واتارا" بأبيدجان، تغلب منتخب ساحل العاج على ضيفه الكيني بثلاثية نظيفة، سجلها فرانك كيسي، ويان ديوماندي، وأماد ديالو، في الدقائق 7، و54، و85.

ورفع منتخب "الأفيال" رصيده إلى 26 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة واحدة أمام منتخب الغابون، الذي تغلب بثنائية نظيفة على بوروندي، ليتأهل إلى الملحق الذي سيقام في المغرب.

وفي المجموعة الخامسة، وعلى ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط، حقق منتخب المغرب فوزه الثامن تواليا في التصفيات، بعدما تغلب على ضيفه الكونغولي بهدف سجله يوسف النصيري، مهاجم فنربهتشة التركي، في الدقيقة 63.

بهذا الفوز أصبح "أسود الأطلس" المنتخب الوحيد في جميع القارات الذي أنهى تصفيات كأس العالم بالعلامة الكاملة بعد أن رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الأول، بفارق 9 نقاط عن منتخب النيجر الوصيف.

كما حقق المنتخب المغربي رقما عالميا جديدا بعدما فض الشراكة مع إسبانيا، وأصبح أول منتخب في العالم يصل إلى 16 انتصارا متتاليا في التصفيات.

ويتأهل أصحاب الصدارة بالمجموعات التسع من تصفيات إفريقيا مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما ستخوض أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني الملحق، للحصول على فرصة إضافية للتأهل.

وتقام النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى.