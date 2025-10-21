نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفرج ببلاش بث مباشر.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق نادي الزمالك عن موعد مباراة الفريق أمام ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025، ضمن منافسات إياب دور الـ32، حيث يسعى الفارس الأبيض إلى حسم التأهل إلى دور المجموعات بعد فوزه الكبير في لقاء الذهاب.

الزمالك يستعد لحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات

يبدأ نادي الزمالك مشواره في النسخة الحالية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة حاسمة أمام فريق ديكيداها الصومالي على ملعب استاد السلام، في لقاء يسعى خلاله الأبيض لتأكيد تفوقه ومواصلة مشواره نحو استعادة اللقب القاري الغائب.

وكان الزمالك قد ودع النسخة السابقة من البطولة من الدور نصف النهائي أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، ويأمل هذه المرة في تقديم أداء قوي يضمن له التأهل المبكر، وتحقيق انطلاقة ناجحة تعيد الثقة لجماهيره.

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها في لقاء الذهاب

حقق الزمالك فوزًا عريضًا على ديكيداها الصومالي بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة.

وأظهر الفريق الأبيض أداءً هجوميًا قويًا بقيادة نجومه، ليضع قدمًا ثابتة في دور الـ16 قبل مواجهة الإياب، وسط تفاؤل جماهيري كبير بإمكانية مواصلة الانتصارات الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في إياب الكونفدرالية

من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعود الفارس الأبيض إلى الظهور بعد غيابه عن الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز، بعدما حصل الفريق على راحة من الاتحاد المصري لكرة القدم استعدادًا للاستحقاق الأفريقي.

طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وديكيداها

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إدارة نادي الزمالك بتعيين طاقم تحكيم مغربي لإدارة اللقاء المرتقب، وجاء التشكيل كالتالي:

حكم الساحة: سمير قزاز

المساعد الأول: زكريا برينسي

المساعد الثاني: هشام آيت عبو

الحكم الرابع: مصطفى كشاف

كما تم تعيين الليبي جمال سالم إمبايا مراقبًا عامًا للمباراة، والجابوني جيروم إيفونج نزولو مراقبًا للحكام.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد اللقاء.

كما سيتم بث المباراة أيضًا عبر بعض القنوات الرياضية المحلية التي تمتلك حقوق البث الأرضي في مصر، لإتاحة الفرصة لجمهور الزمالك لمتابعة اللقاء مجانًا داخل البلاد.

الزمالك يسعى لاستعادة هيبته الأفريقية

يدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الساحق في مباراة الذهاب، ساعيًا لتأكيد تفوقه وتحقيق فوز جديد يضمن له التأهل رسميًا إلى دور المجموعات، في خطوة جديدة نحو استعادة أمجاده القارية ومواصلة المنافسة على اللقب.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة المدير الفني أن يقدم اللاعبون أداءً مميزًا يعكس جاهزية الفريق البدنية والفنية، وسط دعم جماهيري متوقع من عشاق القلعة البيضاء.