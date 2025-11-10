نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات استشفائية لمنتخب مصر استعدادًا لودية أوزبكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبات استشفائية استعدادًا لمواجهة منتخب أوزبكستان وديًا يوم 14 نوفمبر من الشهر الجاري.

ويتقابل الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع الفائز من مباراة كاب فيردي وإيران يوم 18 نوفمبر.

قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر نوفمبر

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمد شحاته، محمود صابر، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، مروان عثمان، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الحفيظ زلاكة.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، أسامه فيصل، صلاح محسن، مصطفي محمد.