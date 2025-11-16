نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجل محمد صبري: والدي لم يكن يعاني من أي أمراض.. وطريقة لعبه تشبهه في كل شئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف آدم محمد صبري نجم الراحل محمد صبري نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حيات والده

وقال آدم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: والدي يوم الوفاة كان بيشتكي وهو عندي ولذلك لم يذهب الدكتور

واضاف: الساعه 3 عصر كان وقت التدريب وصلني ورجعت لوحدي وخرجنا وسلمت عليه قبل ما نزل ومشيت

وتابع: والدي كان بحالة صحية جيدة، ومفيهوش اي حاجة، هو دائما بيقولي خلي بالك من أهلك وأخواتك انا مش هفضل عايشك

وواصل: والدي مكنش عاوز يوديني النادي بسبب أنني ابنه ولكن لإنه مستويا يستحق اللعب في نادي مثل الزمالك

واختتم: انا بلعب في مركز الظهير الأيسر وقريب من طريقة لعب والدي وتشبه طريقة لعبه في كل شئ