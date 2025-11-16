نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ضد الكونغو اليوم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الإفريقية بكل مكان عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب نيجيريا مع نظيره الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد الموافق 16 نوفمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد مولاي الحسن ضمن منافسات نهائي الملحق من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة نيجيريا والكونغو الديمقراطية مساء الأحد في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

كيف وصل نيجيريا للنهائي؟

وحقق المنتخب النيجيري فوزا كبيرا على نظيره الجابون بأربعة أهداف مقابل واحد سجلهم كل من فيكتور اوسيمين هدفين واكور ادامز وسيدرا ادجوكيه.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا والكونغو الديمقراطية

تردد قناة mbc action

القمر:نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

