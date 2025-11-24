نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي والشارقة اليوم في دوري أبطال آسيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Al Ahli vs Sharjah.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الشارقة اليوم ومعلق المباراة والتشكيل في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025

تتجه أنظار جماهير الكرة الآسيوية مساء اليوم نحو ملعب الإنماء بمدينة جدة، حيث يستضيف الأهلي السعودي نظيره الشارقة الإماراتي في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026. ويبحث الأهلي عن تعزيز موقعه في صدارة المجموعة، بينما يدخل الشارقة اللقاء أملًا في تحسين وضعه والتمسك بحظوظه قبل الجولة الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي ضد الشارقة الإماراتي اليوم



تقام المباراة اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 على ملعب الإنماء بجدة، وتنطلق صافرة البداية في التوقيتات التالية:

08:15 مساءً – بتوقيت مصر

09:15 مساءً – بتوقيت السعودية

10:15 مساءً – بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الشارقة اليوم



تنقل المواجهة عبر قناتين من أبرز القنوات الرياضية في المنطقة:

beIN Sports HD 2 – المعلق: أحمد البلوشي

قناة الكأس 5 – المعلق: منتصر الأزهري

وتتيح القنوات تغطية شاملة للمباراة مع استوديوهات تحليلية قبل وبعد الحدث.

التشكيل المتوقع للأهلي السعودي اليوم



حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع: صالح أبوالشامات – محمد سليمان بكر – روجر إيبانيز – ماتيو دامس

خط الوسط: فهد الرشيدي – رياض محرز – محمد عبدالرحمن – إنزو ميلوت – زياد الجهني

الهجوم: فراس البريكان

تنتظر الجماهير مواجهة قوية بين الفريقين، خاصة في ظل رغبة الأهلي في مواصلة نتائجه الإيجابية، وسعي الشارقة للعودة للمنافسة قبل ختام دور المجموعات.

وضع الشارقة قبل اللقاء

الشارقة يدخل المباراة تحت ضغط الحاجة إلى نقاط المباراة للحفاظ على أمله في البقاء ضمن المنافسة. الفريق يمتلك عناصر هجومية قادرة على تشكيل تهديد حقيقي إذا حصلت على المساحات الكافية، لكنه يعاني من تذبذب واضح على مستوى الدفاع، وهو ما ظهر جليًا في آخر جولتين.

الفريق الإماراتي يحتاج إلى تنظيم دفاعي محكم ومنظومة مضادة للهجمات السريعة التي يعتمد عليها الأهلي. كما يحتاج إلى استغلال الكرات الثابتة التي قد تمثل أبرز فرصه أمام فريق يتمتع بقوة دفاعية.

أهمية المباراة للفريقين

بالنسبة للأهلي

الفوز يمنحه 13 نقطة ويضعه على أعتاب التأهل الرسمي إلى الدور الإقصائي. كما يعزز ثقة الفريق قبل المواجهات الأخيرة.

بالنسبة للشارقة

الخسارة قد تضع الفريق رسميًا خارج دائرة المنافسة، بينما يمنحه الفوز فرصة العودة للمنافسة مجددًا قبل الجولة الأخيرة.

التوقعات الفنية للمباراة

المباراة تبدو متكافئة على مستوى الروح والإصرار، رغم تفوق الأهلي على مستوى النتائج. الانضباط في وسط الملعب سيكون مفتاحًا رئيسيًا لتحديد صاحب السيطرة. كما أن الخطأ الدفاعي قد يكون سببًا مباشرًا في تغيير نتيجة المباراة.

الأهلي يمتلك أفضلية الأرض والجمهور واستقرار المنظومة، بينما يعتمد الشارقة على محاولة مباغتة الفريق السعودي في التحولات واستغلال أي مساحات خلف الدفاع.