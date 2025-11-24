الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء شراء أصوات الناخبين بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 09:33 مساءً - كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بوجود تجاوزات خلال العملية الانتخابية، والزعم بمشاهدة قيام أحد المرشحين بشراء أصوات الناخبين بالقاهرة.

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص المسؤول عن نشر الفيديو، وهو عامل يقيم بالقاهرة.

وبمواجهته، اعترف الناشر بنشر الفيديو "على خلاف الحقيقة" على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.