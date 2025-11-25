نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالله الزيات مدرب الأهلي يقود النهضة للتتويج ببطولة المنطقة الشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق النهضة السعودي تحت 21 عامًا، الملقب بمارد المنطقة الشرقية، تألقه اللافت في دوري الدرجة الأولى السعودي، بعدما أنهى منافسات الموسم الحالي دون أي خسارة، متصدرًا جدول الترتيب ومتوجًا ببطولة المنطقة الشرقية.

وجاء هذا الإنجاز تحت قيادة الجهاز الفني المكوّن من المدرب السعودي محمد الدحيم والمصري عبدالله الزيات، مدرب بالنادي الأهلي المصري سابقا.

حيث قدّم فريق النهضة موسمًا استثنائيًا على جميع الأصعدة، بدأه بتحقيق الفوز في جميع مبارياته الودية، قبل أن يواصل تألقه في المنافسات الرسمية محققًا العلامة الكاملة.

وأشاد رئيس النادي السعودي إبراهيم المولد بالمستوى المتميز الذي قدّمه اللاعبون والجهاز الفني، مؤكدًا أن العمل المنظم والانضباط داخل الفريق كانا سببًا مباشرًا في تحقيق هذا الإنجاز، مشددًا على استمرار الدعم خلال المرحلة المقبلة.

عبّر المدرب عبدالله الزيات عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق، قائلا "حققنا هدفنا الأول بالصعود إلى دور الـ32 والتتويج ببطولة المنطقة الشرقية. سنواصل العمل بكل قوة لتحقيق الهدف الأكبر وهو الصعود إلى الدوري الممتاز وإسعاد جماهير النهضة في المنطقة الشرقية".

ويتطلع النهضة إلى مواصلة مسيرته المميزة خلال الأدوار المقبلة، والسير بثبات نحو الصعود إلى الدوري الممتاز السعودي تحت 21 سنة، مستفيدًا من الاستقرار الفني والدعم الإداري.