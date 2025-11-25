نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحدد سعر رحيل أشرف داري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن إدارة النادي استقرت على تحديد مبلغ 800 ألف دولار كحد أدنى للموافقة على رحيل المدافع المغربي أشرف داري خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة مع نية الشراء.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "إن الأهلي يواجه أزمة حقيقية في تسويق اللاعب خلال الفترة الحالية، رغم عرضه على أكثر من نادٍ في الدوريات العربية والآسيوية، إلا أن العروض التي وصلت حتى الآن جاءت ضعيفة ماليًا ولا تتناسب مع القيمة التي حددها النادي".

كما أوضح الغندور أن تراجع مشاركة اللاعب مع الفريق، إضافة إلى معاناته من عدة إصابات منذ وصوله، جعلت مهمة تسويقه أكثر تعقيدًا، حيث تبحث الأندية التي تفاوضت عن لاعب جاهز بدنيًا ويشارك بشكل منتظم.