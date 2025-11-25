نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لائحة فيفا تمنع احتراف لاعب الأهلي في الدنمارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن النادي الأهلي تلقى خلال الأيام الماضية عرضًا رسميًا من نادي نورشيلاند الدنماركي للتعاقد مع المهاجم الواعد عمر عبد الرحيم لاعب فريق الناشئين مواليد 2009، بعد متابعة مستوى اللاعب خلال مشاركاته الأخيرة مع قطاع الناشئين، حيث أبدى النادي الدنماركي اهتمامًا كبيرًا بضمه في أقرب وقت.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "إن النادي رحّب بدراسة العرض نظرًا لاهتمام نورشيلاند الدائم بالمواهب الشابة في إفريقيا، إلا أن انتقال اللاعب تعثر في الساعات الأخيرة بسبب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الخاصة بانتقالات اللاعبين القُصر، والتي تمنع احتراف أي لاعب دوليًا قبل إتمام عامه الثامن عشر، باستثناء حالات نادرة محددة في القوانين لا تنطبق على حالة اللاعب".

واختتم الغندور: "وتنص اللائحة على منع انتقال اللاعبين تحت 18 عامًا بين الأندية في الدول المختلفة، وذلك لحماية حقوقهم وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر أو استغلال، وهو ما أدى إلى غلق باب احتراف عمر عبد الرحيم في الوقت الحالي رغم رغبة نورشيلاند في ضمه".