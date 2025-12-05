دوت الخليج -

التعادل يحسم موقعة المغرب وعُمان

حسم التعادل السلبي مواجهة المنتخب المغربي ونظيره العماني، التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب. التعادل يحسم موقعة المغرب وعُمانحسم التعادل السلبي مواجهة المنتخب المغربي ونظيره العماني، التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب. وأكمل "أسود الأطلس" المباراة بعشرة لاعبين بعدما تعرض اللاعب عبدالرزاق حمد الله للطرد فى الدقيقة 53 من زمن اللقاء. بهذه النتيجة، يأتي منتخب المغرب في صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن نظيره السعودية الذي يحتل المركز الثاني، فيما تحتل عمان المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد نقطة،

