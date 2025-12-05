نتيجة قرعة كأس العالم 2026

نتيجة قرعة كأس العالم 2026أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي سًحبت مساء اليوم في واشنطن، عن مواجهات متوازنة، حيث ستقام مباراة الافتتاح بين المكسيك ومنتخب جنوب أفريقيا.

ووقعت المنتخبات العربية في مواجهات صعبة، حيث سيلعب المنتخب المغربي في مجموعة تضم البرازيل واسكتلندا، فيما يصطدم المنتخب الجزائري بنظيره الأرجنتيني في أول مبارياته.

فيما تلعب السعودية مع إسبانيا وأوروغواي، ويخوض منتخب مصر اختبارات صعبة أمام إيران وبلجيكا، وأخيرًا سيصطدم المنتخب التونسي بهولندا واليابان.

وتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، حيث يصعد المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى دور الـ32 بجانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفيما يلي مجموعات كأس العالم 2026 كاملة:

المجموعة الأولى: المكسيك - جنوب أفريقيا - كوريا الجنوبية- (الفائز من مباراة الملحق الدنمارك - مقدونيا - التشيك - إيرلندا).

المجموعة الثانية: كندا- المتأهل من المحلق الأوروبي (إيطاليا - إيرلندا الشمالية - ويلز – البوسنة) - قطر - سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل- المغرب- هاييتي - اسكتلندا.

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة- باراغواي - أستراليا- المتأهل من تركيا، رومانيا، سلوفاكيا، كوسوفو.

المجموعة الخامسة: ألمانيا- كوراساو - كوت ديفوار- الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا- اليابان- المتأهل من أوكرانيا ،السويد، بولندا، ألبانيا،- تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا- مصر - إيران- نيوزيلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا- كاب فيردي - السعودية- أوروغواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا- السنغال- الفائز من الملحق 2 - النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين- الجزائر - النمسا- الأردن.

المجموعة الحادية عشر: البرتغال- المتأهل من الكونغو الديمقراطية، كاليدونيا الجديدة- جامايكا- أوزبكستان - كولومبيا.

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا- كرواتيا- غانا- بنما.

وتستضيف مباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، ثلاث دول وهي: الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو وإلى 19 يوليو 2026، لأول مرة في تاريخ البطولة.