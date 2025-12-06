دوت الخليج -

جزر القمر يودّع بطولة كأس العرب

ودَّع منتخب جزر القمر بطولة كأس العرب لكرة القدم، عقب خسارته أمام نظيره السعودي 1-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية. جزر القمر يودّع بطولة كأس العربودَّع منتخب جزر القمر بطولة كأس العرب لكرة القدم، عقب خسارته أمام نظيره السعودي 1-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية. سجل أهداف "الأخضر" كل من محمد كنو "هدفين" وسالم الدوسري في الدقائق (45+4 و51 و76)، بينما أحرز إبراهيم جودجا هدف جزر القمر الوحيد في الدقيقة 63. ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وبات أول المتأهلين للدور ربع النهائي، في حين بقي رصيد جزر القمر خالياً من النقاط ليصبح أول المودعين للبطولة.

