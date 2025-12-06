الجزائر تضرب البحرين بخماسية

الجزائر تضرب البحرين بخماسيةاكتسح المنتخب الجزائري نظيره البحريني بخمسة أهداف مقابل هدف واحد يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بكأس العرب لكرة القدم.

سجل خماسية الجزائر كل من: رضوان بركان "هدفين" في الدقيقتين 24 و48، وعادل بولبينة "هدفين" في الدقيقتين 30 و80، وياسين بنزية في الدقيقة 45، فيما أحرز هدف البحرين الوحيد اللاعب مهدي عبد الجبار في الدقيقة 27.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى أربع نقاط بانتظار ما ستسفر عنه مباراة العراق والسودان، بينما ودعت البحرين البطولة.