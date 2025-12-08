دورتموند يضيّق الخناق على لايبزيغ

دورتموند يضيّق الخناق على لايبزيغأحرز فريق بوروسيا دورتموند فوزا ثمينا على ضيفه هوفنهايم 2- صفر في المباراة التي جرت بينهما مساء الأحد في ختام الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، والتي شهدت فوز هامبورغ على ضيفه فيردر بريمن (3- 2).

ففي المباراة الأولى، انتزع فريق بوروسيا دورتموند فوزا مستحقا ومهما على ضيفه هوفنهايم بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما في مدينة دورتموند.

وسجل يوليان براندت ونيكو شلوتيربيك الهدفين في الدقيقتين (43، 60).

وبهذا الفوز عزز دورتموند موقعه في المركز الثالث في الترتيب برصيد 28 نقطة، وضيق الخناق على لايبزيغ الثاني برصيد 29 نقطة والذي يتأخر بتسع نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر برصيد 37 نقطة من أصل 39 ممكنة (12 فوزا وتعادل واحد).

في المقابل، مني هوفنهايم الذي كان في منطقة الهبوط الموسم الماضي، بهزيمته الثانية مقابل سبعة انتصارات وتعادلين، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، حول فريق هامبورغ تأخره بهدف أمام ضيفه فيردر بريمن إلى فوز ثمين بنتيجة (3- 2) في مباراة قوية، وذلك بفضل هدف الفوز الذي سجله البديل الدنماركي يوسف بولسن في الدقيقة (84).

ومنح الدنماركي ينس ستيدج بريمن التقدم قبل نهاية الشوط الأول (45+1)، لكن البلجيكي ألبرت لوكونجا عادل النتيجة لهامبورج في الدقيقة (63)، ثم أضاف الكرواتي لوكا فوشكوفيتش الهدف الثاني لهامبورغ في الدقيقة (75)، لكن جاستن نجينماه استعاد التعادل لبريمن في الدقيقة (78).

ورفع هامبورغ بهذا الفوز رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد بريمن عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.