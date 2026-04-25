بايرن يحتفل بلقبه الـ35
احتفل بايرن ميونخ بتتويجه بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الـ35 في تاريخه، عقب فوزه المثير على مضيفه ماينز بنتيجة 4 - 3 ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين.
وقلب الفريق البافاري تأخره بثلاثة أهداف دون رد إلى فوز درامي، ليحسم المباراة في الدقائق الأخيرة، رافعًا رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب، ومعززًا رقمه القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة.
وشهدت المباراة تألق عدد من لاعبي بايرن في الشوط الثاني، حيث نجح الفريق في العودة تدريجيًا قبل أن يسجل هدف الفوز الحاسم في الدقائق الأخيرة.
وفي بقية النتائج، فاز هايدنهايم على سانت باولي 2 - صفر، وتغلب باير ليفركوزن على كولن 2 - 1، وتعادل أوغسبورغ مع آينتراخت فرانكفورت 1 - 1، وفولفسبورغ مع بوروسيا مونشنجلادباخ دون أهداف.
