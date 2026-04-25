بثنائية خيتافي.. برشلونة يقترب من التتويج
اقترب برشلونة خطوة جديدة من الحفاظ على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ملعب مضيفه خيتافي لأول مرة منذ 2019، بعدما تغلب عليه 2-0 يوم السبت ضمن منافسات الجولة 33 من المسابقة.
سجل فرمين لوبيز الهدف الأول لفريق برشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أضاف زميله ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 74، لتحقق كتيبة المدرب هانزي فليك أول فوز في ملعب "كولوسيوم" التابع لنادي خيتافي منذ عام 2019.
ورفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة في المركز الأول، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي تعثر بالتعادل 1-1 مع ريال بيتيس في الجولة ذاتها الجمعة.
ويحتاج برشلونة إلى 6 نقاط للفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة 29 في تاريخه، وسيلتقي في المباراة المقبلة أوساسونا، ثم سيواجه ريال مدريد في الكلاسيكو، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 44 نقطة في المركز السادس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بثنائية خيتافي.. برشلونة يقترب من التتويج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.