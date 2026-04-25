بثنائية خيتافي.. برشلونة يقترب من التتويج

بثنائية خيتافي.. برشلونة يقترب من التتويجاقترب برشلونة خطوة جديدة من الحفاظ على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ملعب مضيفه خيتافي لأول مرة منذ 2019، بعدما تغلب عليه 2-0 يوم السبت ضمن منافسات الجولة 33 من المسابقة.

سجل فرمين لوبيز الهدف الأول لفريق برشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أضاف زميله ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 74، لتحقق كتيبة المدرب هانزي فليك أول فوز في ملعب "كولوسيوم" التابع لنادي خيتافي منذ عام 2019.

ورفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة في المركز الأول، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي تعثر بالتعادل 1-1 مع ريال بيتيس في الجولة ذاتها الجمعة.

ويحتاج برشلونة إلى 6 نقاط للفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة 29 في تاريخه، وسيلتقي في المباراة المقبلة أوساسونا، ثم سيواجه ريال مدريد في الكلاسيكو، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 44 نقطة في المركز السادس.