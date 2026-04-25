أخبار اليمن : 2496 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

2496 شهيداً في لبنان منذ 2 مارسأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الثاني من مارس الماضي إلى 2496 شهيداً و7725 مصاباً.

وأكدت الوزارة في بيان، تسجيل 5 شهداء و6 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية بقصف إسرائيلي جديد، ما رفع إجمالي حصيلة الضحايا إلى 2496 شهيدا و7 آلاف و725 مصاباً منذ 2 مارس الماضي.

إلى ذلك، واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان مستهدفاً بقصف مدفعي وغارات جوية بلدة كونين وأطراف بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، كما نفذ تفجيراً عنيفاً في القنطرة – قضاء مرجعيون.