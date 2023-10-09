نشكركم على متابعتكم خبر “المعاشات” توضح كيفية توظيف سنوات الخدمة للحصول على أفضل المنافع التأمينية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 02:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

قدمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية توضيحا حول كيفية توظيف سنوات الخدمة للحصول على أفضل المنافع التأمينية، ففي إطار حملتها التوعوية، “انهيها صح” لتمكين المؤمن عليهم من تحسين قرارات إنهاء الخدمة، طرحت الهيئة سؤالاً على المؤمن عليهم حول كيفية توظيف سنوات الخدمة للحصول على أفضل المنافع التأمينية.

وبحسب “وام”، قالت الهيئة إن هناك بعض العوامل المهمة التي تتحكم إلى حد كبير في زيادة المنافع التأمينية للمؤمن عليه، وأهمها زيادة راتب حساب اشتراك المؤمن عليه أثناء فترة الخدمة، وبقاء المؤمن عليه في الخدمة لأطول فترة ممكنه.

وأضافت أن زيادة راتب حساب الاشتراك لأي سبب أثناء الخدمة يترتب عليه زيادة في متوسط راتب حساب الاشتراك الذي يحسب عليه المعاش أو المكافأة مع النسبة المستحقة من المعاش حسب سنوات الخدمة، مشيرة إلى أن المتوسط يحسب للعاملين في القطاع الحكومي على آخر ثلاث سنوات عمل، بينما يحسب للعاملين في القطاع الخاص على آخر خمس سنوات عمل، أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت مدة الخدمة عن ذلك في كلا الحالتين.

وهذه الزيادة تنعكس في قيمة المكافأة أو المعاش باعتبار احتسابهما على آخر ثلاث أو خمس سنوات عمل عما لو تم احتساب المتوسط على سنوات الخدمة الأولى، والتي ربما كان راتب حساب اشتراك المؤمن عليه أقل عنه في سنوات خدمته الأخيرة، ومن ثم فإن المؤمن عليه سيتمكن في هذه الحالة من الحصول على منافع بقيمة أعلى.

وعلى سبيل المثال إذا افترضنا أن مؤمناً عليه في القطاع الخاص عمل لمدة 15 عشر عاماً، وقد زاد راتب حساب اشتراكه خلال الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة، ومع طريقة احتساب المكافأة التي تحسب بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى (من راتب حساب المكافأة)، وبواقع شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية، وبواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن ذلك ، وعلى اعتبار أن متوسط السنوات الخمس الأخير هو الأساس في احتساب قيمة المكافأة للسنوات الخمس الأولى والثانية، ومع احتمال ارتفاعه فإن قيمة المكافأة سترتفع تبعاً لزيادة هذا المتوسط في سنوات الخدمة الأخيرة عنه في فترات الخدمة الأولى.

ومع زيادة عدد سنوات الخدمة يزداد بشكل طبيعي قيمة المنافع التأمينية، فكما يظهر من معادلة احتساب مكافأة نهاية الخدمة أنه كلما زادت السنوات زادت النسبة التي تحسب على أساسها مكافأة نهاية الخدمة، وصولاً إلى استحقاق المعاش التقاعدي عند قضاء المؤمن عليه 20 سنة في الخدمة بحيث يصبح وقتها مستحقاً للمعاش التقاعدي، ويميز استحقاق المعاش عن المكافأة أن للمعاش صفة الاستمرارية وهو يوفر دخلاً شهرياً ثابتاً للمؤمن عليه وأسرته، كما أن أثره يمتد ليشمل المستحقين من عائلته بعد الوفاة.

وتزداد قيمة المعاش بواقع 2% إضافية عن كل سنة يقضيها المؤمن عليه بعد 20 سنة في الخدمة، وعند وصول المؤمن عليه إلى 35 سنة في الخدمة فإنه يحصل على المعاش بالحد الأقصى وبنسبة 100%، ويستطيع المؤمن عليه الجمع بين معاش ومكافأة إذا زادت مدة الخدمة عن 35 عاماً، حيث يمنح المؤمن عليه ثلاثة رواتب حساب معاش عن كل سنة يقضيها فوق 35 عاماً.