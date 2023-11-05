نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات المتوقع يوم غد الأحد 5 نوفمبر 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 نوفمبر 2023 01:08 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم الأحد الموافق في 5-11-2023.

وقال المركز في بيانه: “يصبح الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية و الشرقية والساحلية.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتثير الغبار، وتتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في يضطرب في عمق الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.