أذربيجان تعلن إطلاق عمليات لمكافحة الإرهاب في ناجورنو كاراباخ

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أذربيجان، اليوم الثلاثاء، إطلاق عمليات لمكافحة الإرهاب في ناجورنو كاراباخ، وفقا لوسائل إعلامية.

وكانت مواجهات جديدة اندلعت بين أرمينيا وأذربيجان، أسفرت عن مقتل عسكريين أذريين لم يحدد عددهم، في أحدث تصعيد للعنف بين الدولتين العدوتين.

وقد بحث رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان التطورات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي ترتبط ببلاده باتفاقية دفاع مشترك مع أرمينيا.

وأصدرت وزارة الدفاع في أرمينيا، بيانًا قالت فيه: "فجر الثلاثاء في الدقيقة الخامسة (الإثنين 20:05 ت غ) شنت أذربيجان قصفا مكثفا بالمدفعية وبأسلحة نارية من العيار الثقيل على مواقع عسكرية أرمينية في بلدات غوريس وسوتك وجيرموك".

وأضاف البيان، أن أذربيجان استخدمت أيضا في الهجوم طائرات دون طيار.