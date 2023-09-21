ولي العهد السعودي: الرياضة تحقق عائد اقتصادي 1.5% من الناتج المحلي

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أحمد جودة - القاهرة - قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة لا تمانع من تطوير قطاع الرياضة، كما أنه أصبح فاعلا في العوائد الاقتصادية.

مقابلة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان

وأضاف بن سلمان، في لقاء مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، اليوم الخميس، أن السعودية تعمل كي تسهم الرياضة بـ1.5% من الناتج المحلي قريبا، واصفا المملكة بأنها أكبر قصة نجاح في القرن الـ21، وتشهد تطورا ونموا في جميع القطاعات.

تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان حول الاقتصاد



وأكد أن المملكة هي الأسرع نموا حاليا في جميع القطاعات، وتطلع إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة لتتمكن من تحقيق أهدافها الاقتصادية.وتحدث عن القطاع السياحي، الذي يشهد تطورا هو الآخر في السعودية، قائلا إن السياحة في المملكة جذبت 40 مليون زيارة، فيما من المستهدف اجتذاب من 100 إلى 150 مليونا في 2030.