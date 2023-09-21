العالم اليوم - بنك إنجلترا يفاجئ الأسواق بتثبيت أسعار الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 02:17 مساءً - أبقى بنك إنجلترا، أسعار الفائدة دون تغيير، على غير المتوقع، عند مستوى 5.25 بالمئة، بالتزامن مع التراجع المفاجئ في التضخم خلال أغسطس الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى 6.7 بالمئة في أغسطس، وهو الأدنى في 18 شهرا، وذلك مقابل 6.8 بالمئة في يوليو، فيما كانت التوقعات أن يرتفع إلى 7 بالمئة.

وكان بنك إنجلترا رفع الفائدة 14 مرة منذ بدأ سياسة التشديد النقدي في نهاية 2021، والتي دفعت الفائدة لأعلى مستوياتها منذ عام 2008. وكانت توقعات أغلب المحللين أن يواصل زيادة الفائدة في اجتماع اليوم بمقدار 25 نقطة أساس.

قرار المركزي الإنجليزي يأتي بعد إعلان الفيدرالي الأميركي، مساء الأربعاء، عن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، رغم تشديد لهجته إزاء الفائدة بالمستقبل.

وكان المركزي الأوروبي رفع الفائدة بربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، ليصل معدل الفائدة على الودائع إلى 4 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ بدأ التعامل باليورو في 1999، لكنه ألمح إلى أنه وصل إلى ذروة التشديد النقدي.