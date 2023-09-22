الأمن التركي يعلن إحباط هجوم إرهابي ويعقتل 5 عناصر من داعش

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأمن التركي اليوم الجمعة، إحباط هجوم بالمتفجرات بالبلاد واعقتل 5 عناصر من "داعش" من أصل 10 أشخاص تم توقيفهم غرب البلاد.

وقال وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا إن "الأمن التركي اعتقل رسميا 5 من أصل 10 أشخاص، تم توقيفهم خلال عملية أمنية اليوم في مدينة إزمير غربي البلاد، من عناصر تنظيم داعش كانوا يخططون لهجمات بالقنابل والمتفجرات في تركيا".

ونشر وزير الداخلية التركي على صفحته الرسمية على تويتر/إكس، لحملة الاعتقالات.