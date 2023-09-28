العالم اليوم - مخاوف استمرار التضخم تهبط بأسعار الذهب الأسود

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 06:23 مساءً - تراجعت أسعار النفط، الخميس، مع زيادة التوقعات بأن تبقي الاقتصادات الغربية الكبرى أسعار الفائدة مرتفعة للتصدي لتضخم لا ينحسر.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 13:12 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا إلى 95.89 دولار للبرميل بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي، في وقت سابق من الجلسة.

وتنتهي تعاقدات نوفمبر غدا الجمعة.

وانخفض العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 65 سنتا إلى 93.71 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 76 سنتا إلى 92.92 دولار للبرميل بعد ارتفاعها فوق 95 دولارا في وقت سابق من الجلسة للمرة الأولى منذ أغسطس 2022.

وقال محللون إن الارتفاع في أسعار النفط الخام في وقت سابق من الجلسة كان نتيجة شح المعروض وانخفاض المخزونات.

لكن مع اقتراب أسعار برنت من 100 دولار للبرميل، تتزايد المخاوف من أن يضطر محافظو البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للتصدي لتضخم لا يتراجع لأسباب منها ارتفاع كلفة الطاقة.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 416.3 مليون برميل، وهو انخفاض يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز.

وجاء ذلك في أعقاب تخفيضات إنتاج بلغت 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام من السعودية وروسيا.