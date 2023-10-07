وسائل إعلام تؤكد: حماس تأسر جنودا إسرائيليين خلال عملية طوفان الأقصى

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن وقوع جنود إسرائيليين في الأسر بعدما اقتحم عشرات المسلحين موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، بسقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل عناصر كتائب القسام إلى منطقة غلاف غزة.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بدء مهاجمة أهداف لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الحركة ضد إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة التأهب للحرب، ففي الساعة الأخيرة، بدأ إطلاق كثيف للصواريخ من غزة على الأراضي الإسرائيلية، وتغلغل الإرهابيون داخل الأراضي الإسرائيلية في عدد من المواقع المختلفة".

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي وافق على تجنيد واسع لقوات الاحتياط، مشيرة إلى إعلان حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة.

وأعلن القائد العام لـ "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.

وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".