العالم اليوم - ردود فعل عربية ودولية.. كيف علق العالم على هجمات حماس؟

انتم الان تتابعون خبر ردود فعل عربية ودولية.. كيف علق العالم على هجمات حماس؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 02:23 مساءً - بين التنديد والدعوة للتهدئة وضبط النفس، علقت عدة دول على الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل، السبت، وتضمن إطلاق صواريخ وعمليات تسلل ومواجهات على الأرض.

أميركا دانت القائمة بالأعمال المؤقتة لبعثة الولايات المتحدة في إسرائيل ستيفاني هاليت "إطلاق الصواريخ العشوائي من جانب إرهابيي حماس على المدنيين الإسرائيليين".

تابعت هاليت: "إنني على اتصال بالمسؤولين الإسرائيليين، وأؤيد حق إسرائيل الكامل في الدفاع عن نفسها ضد مثل هذه الأعمال الإرهابية". روسيا دعت روسيا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى "ضبط النفس".

قال موفد الكرملين للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف: "إننا على اتصال مع الجميع. مع الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب". بريطانيا دانت المملكة المتحدة "من دون لبس هجمات حماس المروعة على المدنيين الإسرائيليين"، في بيان صدر السبت عن وزير الخارجية جيمس كليفرلي.

كتب كليفرلي على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، أن "المملكة المتحدة ستساند على الدوام حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". فرنسا قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أدين بشدة الهجمات الإرهابية التي تضرب إسرائيل حاليا. وأعرب عن تضامني الكامل مع الضحايا وعائلاتهم وأحبائهم". ألمانيا قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عبر منصة "إكس": "أندد بشدة بالهجمات الإرهابية على إسرائيل من غزة. يجب أن يتوقف العنف وإطلاق الصواريخ على المدنيين الأبرياء الآن. نتضامن بشكل كامل مع إسرائيل وحقها بموجب القانون الدولي في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب". أوكرانيا أفادت وزارة الخارجية الأوكرانية عبر الشبكات الاجتماعية أن "أوكرانيا تدين بحزم الهجمات الإرهابية الجارية على إسرائيل بما في ذلك إطلاق الصواريخ على السكان المديين في القدس وتل أبيب".

أضافت: "نعرب عن دعمنا لإسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها وشعبها". تركيا حض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل والفلسطينيين على "التصرف بعقلانية"، داعيا إلى الامتناع عن الأعمال العدائية التي تؤدي إلى تفاقم الوضع. إسبانيا قال خوسيه مانويل ألباريس القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، عبر منصة "إكس": "نندد بشدة بالهجمات الإرهابية بالغة الخطورة التي تنطلق من غزة ضد إسرائيل".

أضاف: "لقد تأثرنا جدا بهذا العنف العشوائي. كل تضامننا مع الضحايا". مصر حذرت مصر في بيان من "عواقب وخيمة" لتصعيد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين.

دعت وزارة الخارجية المصرية، في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر".

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن مصر تجري اتصالات مكثفة على كافة المستويات لاحتواء الأزمة الحالية. السعودية قال بيان للخارجية السعودية: "تتابع المملكة عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عدد من الجبهات هناك". ماذا حدث صباح السبت؟ أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي.

أعلن الوزير حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهجوم أسفر عن إصابة مئات الأشخاص، منهم 40 على الأقل في حالة خطيرة.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: أطلقت حماس نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات.

أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ردود فعل عربية ودولية.. كيف علق العالم على هجمات حماس؟ .. في رعاية الله وحفظة