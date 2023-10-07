‏الجيش الإسرائيلي: عشرات الطائرات الحربية تقصف الآن أهدافًا لحماس في قطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، أن عشرات الطائرات الحربية تقصف الآن أهدافًا لحركة حماس في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلامية، اليوم السبت، بإطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مسلحين من غزة دخلوا الأراضي الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلامية، إصابة 15 فلسطينيين بجروح بينهم حالات خطيرة بنيران الجيش الاسرائيلي في جنين.

وقد أصدر الجيش الإسرائيلي، بيانًا قال فيه إنه قصف مواقع لتنظيم الجهاد في قطاع غزة، ومقتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلامية، بارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12 قتيلا وقوات إسرائيلية خاصة تقتحم مدينة نابلس.