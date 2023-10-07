العالم اليوم - أفيخاي أدرعي: سنتعلم من الخطأ والثمن على حماس "باهظ"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 05:22 مساءً - قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، السبت، "إننا في أتون حرب بكل معنى الكلمة، وكل الإمكانات والقدرات موجودة على الطاولة".
وأضاف أدرعي في حوار مع "دوت الخليج":
- حماس أخطأت التقدير في هجومها، وستدفع ثمنا باهظا.
- الأخطاء سنستخلصها في نهاية الحرب، نعرف أن هناك إخفاقات ولكن نعرف بنفس القدر بأننا سننتصر في النهاية.
- ومن أخطأ التقدير سيدفع ثمن الجرائم والاعتداءات والعمليات المشينة والسخيفة، هناك صور لرهائن نساء وأطفال وأبرياء مدنيين.
- حماس ستتحمل كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، ونحن سنضرب قطاع غزة وسنواصل الهجمات.
- هناك جهدان، دفاعي لتطهير البلدات الإسرائيلية من المرتزقة، والجهد الهجومي ونرى في الساعات الأخيرة هجمات سلاح الجو على عشرات المواقع لحماس.
- كلنا شعب واحد وجيش واحد خلف القيادة العسكرية لحماية البلدات وتطهيرها من حماس، ومن ثم التحول إلى الهجوم الذي بدأ.
- عيوننا مركزة على حماية البلدات والمواطنين الإسرائيليين والنظر إلى كل الجبهات المحيطة بنا.
- سنكون أكثر استعدادا على الجبهة الهجومية، لتدفع حركة حماس الإرهابية ثمن هذه الجرائم.
- هناك مدنيين تم احتجزاهم، والردع تتم بلورته وبناؤه بالعمليات وليس بالأقوال.
- لا أعتقد أن أحد يستطيع المقارنة بين القدرات والوسائل التي يمتلكها جيش الدفاع الإسرائيلي وبين ما تمتلكه حماس.
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