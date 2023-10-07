نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تعتقل قائد فرقة غزة نمرود ألوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورًا لقائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي الجنرال نمرود ألوني، أسيرًا لدى عناصر حركة حماس.

ويعرف ألوني بأنه قائد فيلق العمق، وهي قوة تتمثل مهمتها في استخدام القوات الخاصة الإسرائيلية للعمل في عمق العدو.

ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية رسميًا صحة الخبر، في ظل تقارير إخبارية تشير إلى أسر حركة حماس لعشرات الإسرائيليين، فيما تدور اشتباكات في 7 مواقع على الأقل في مستوطنات غلاف غزة.

وبدوره، أبلغ إسرائيليون عن عشرات المفقودين من المستوطنات. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن حركة حماس أسرت 35 إسرائيليًا حتى الآن. وذكرت يديعوت أحرنوت نقلًا عن مصادر حركة حماس لوسائل إعلام فلسطينية، أنه جرى اختطاف 53 إسرائيليًا إلى غزة.