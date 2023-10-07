نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ارتفاع حصيلة الضحايا بعد هجوم حماس.. ماذا يحدث في إسرائيل؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفاع حصيلة الضحايا بعد هجوم حماس.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

ارتفاع حصيلة الضحايا بعد هجوم حماس.. ماذا يحدث الآن في إسرائيل؟، أفادت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، اليوم، بارتفاع حصيلة الضحايا الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم، من جراء هجوم حركة حماس المفاجئ، وقالت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية: "قُتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي من دولة الاحتلال وأصيب أكثر من 908 آخرين".

وفي وقت سابق، أعلنت القناة 14 العبرية سقوط 40 قتيلا و750 جريحا في العملية التي شنتها حركة حماس.

من جهتها، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن أن 198 فلسطينيا قتلوا على الأقل وأصيب أكثر من 1600 آخرين، في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ماذا يحدث في إسرائيل؟

أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.

وكان الجيش جيش الاحتلال، قد أعلن تسلل عدد من الفلسطينيين إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.

وافق وزير دفاع جيش الاحتلال، يوآف غالانت، على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي.

وأعلن حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهجوم أسفر عن إصابة مئات الأشخاص، منهم 40 على الأقل في حالة خطيرة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، إن حماس أطلقت نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات.

وأعلن جيش الاحتلال، إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.