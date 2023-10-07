العالم اليوم - هجوم حماس.. ارتفاع حصيلة ضحايا إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر هجوم حماس.. ارتفاع حصيلة ضحايا إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 06:27 مساءً - أفادت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، السبت، بارتفاع حصيلة الضحايا الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم، من جراء هجوم حركة حماس المفاجئ.

وقالت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية: "قُتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي وأصيب أكثر من 908 آخرين".

وفي وقت سابق، أعلنت القناة 14 العبرية سقوط 40 قتيلا و750 جريحا في العملية التي شنتها حركة حماس.

من جهتها، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن 198 فلسطينيا قتلوا على الأقل وأصيب أكثر من 1600 آخرين، في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ماذا حدث في صباح السبت؟