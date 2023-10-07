نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: مقتل 100 إسرائيلي بهجوم حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير عبرية، اليوم السبت، أن حصيلة هجوم حركة حماس على إسرائيل، تجاوزت الـ 100 قتيل على الأقل.

وقالت القناة 12 العبرية إن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل أكثر من 100 إسرائيلي، وأكثر من ألف جريح، فضلًا عن عشرات الأسرى من الجنود الإسرائيلين والمستوطنين.

وتوقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى نظرًا لوجود إصابات حرجة بين الإسرائيليين في المستشفيات.

وأطلقت "كتائب القسام"، السبت، الجناح المسلح لحركة حماس، عملية عسكرية من غزة أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، بدأت باقتحام بري لمستوطنات غلاف غزة وقصف مطارات وتحصينات عسكرية.

وأعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ردًا على حماس، وقال إن طائرات بدأت بقصف أهداف تابعة للحركة في القطاع.