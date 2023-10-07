عاجل - "قنبلة موقوتة".. بيان جديد من حماس يحمل رسالة لـ إسرائيل.. ماذا يحدث الآن؟

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أحمد جودة - القاهرة - "قنبلة موقوتة".. بيان جديد لـ حماس يحمل رسالة لـ إسرائيل.. ماذا يحدث الآن؟

أكدت حماس أن جناحها العسكري اجتاز خطوط الدفاع الإسرائيلية، خلال الهجوم المفاجئ الذي شنته الحركة على دولة الاحتلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقالت حماس في بيان لها، مساء اليوم، إنها نفذت هجوما منسقا متزامنا على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، مما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

بيان جديد من حماس يحمل رسالة لـ إسرائيل.. ماذا يحدث الآن؟

وأضافت الحركة أنها لا تزال تخوض معارك في 25 موقعا حتى مساء اليوم، مشيرة إلى أن القتال حاليا يدور في قاعدة "رعيم" الإسرائيلية، مقر قيادة فرقة غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي وإصابة أكثر من 908 آخرين، من جراء الهجوم الصاروخي وعمليات التسلل التي نفذها مسلحو حماس.

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وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، في مؤتمر صحفي، أن حركة حماس احتجزت مدنيين وجنودا إسرائيليين رهائن، مضيفًا أنه تم إعلان حالة تأهب قصوى في القيادة الشمالية.

وكانت دولة الاحتلال بدأت في وقت سابق قصفا جويا على قطاع غزة، استهدف مواقع لحركة حماس، مما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن مقاتلي حماس أسروا 35 إسرائيليا حتى الآن.

من جهته، قال رئيس حكومة دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

وكان حزب الله بارك "للشعب الفلسطيني المقاوم ومجاهدي الفصائل الفلسطينية البطلة بالعملية البطولية الواسعة النطاق"، معتبرا أن "هذه العملية هي رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والتعدي المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات".