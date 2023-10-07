عاجل - حماس تعلن أسر عشرات الضباط الإسرائيليين في هذا المكان.. وتوجه ضربة جديدة لـ إسرائيل (بث مباشر تويتر الآن)

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أحمد جودة - القاهرة - حماس تعلن أسر عشرات الضباط الإسرائيليين في هذا المكان.. وتوجه ضربة جديدة لـ إسرائيل (بث مباشر تويتر الآن)

حماس تعلن أسر عشرات الضباط الإسرائيليين في هذا المكان.. وتوجه ضربة جديدة لـ إسرائيل (بث مباشر تويتر الآن)، أطلقت حركة حماس، رشقة صاروخية جديدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وذلك حسب ما أفادت به فضائية سكاي نيوز عربية، في نبا عاجل لها، منذ قليل.

من جهتها؛ أفادت قناة 12 الإسرائيلية، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين بهجمات حماس اليوم إلى 100

وأعلنت حركة حماس، اليوم، أسرها لعشرات الجنود والضباط الإسرائيليين وذلك خلال العملية العسكرية التي ينفذها عناصر من الحركة في مستوطنات غلاف غزة.

وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس: "نبشّر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضتنا عشرات الأسرى من الضباط والجنود وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي وإصابة أكثر من 908 آخرين، من جراء الهجوم الصاروخي وعمليات التسلل التي نفذها مسلحو حماس.

وفي وقت سابق، أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، استعادة جيش دولة الاحتلال، السيطرة على مقر قيادة فرقة غزة، حسب ما جاء في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

بث مباشر تويتر اليوم.. ماذا يحدث الآن "فلسطين VS إسرائيل"؟، بث مباشر تويتر ماذا يحدث في إسرائيل؟، بث مباشر تويتر ماذا يحدث في فلسطين؟، يعد الشغل الشاغل للعالم أجمع الأحداث التي تشهدها الساحة الآن من الضربات المتتالية من فلسطين في إسرائيل وسقوط عدد كبير من قتلى دولة الاحتلال، وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا مستوطنة سديروت واشتبكوا بحرب شوارع مع قوات دولة الاحتلال، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

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في المقابل أعلن جيش الاحتلال، بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، إننا "تعرضنا لهجوم فلسطيني واسع النطاق بحرا وجوا وبرا وتعرضنا لقصف بآلاف الصواريخ".

وكان حزب الله بارك "للشعب الفلسطيني المقاوم ومجاهدي الفصائل الفلسطينية البطلة بالعملية البطولية الواسعة النطاق"، معتبرا أن "هذه العملية هي رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والتعدي المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات".

بث مباشر تويتر اليوم.. ماذا يحدث الآن "فلسطين VS إسرائيل"؟



وكان قد وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة تحذيرية عاجلة لأي جهة أخرى معادية لـ دولة الاحتلال "إسرائيل"، من مغبة السعي لاستغلال الوضع الحالي، حسب ما جاء في تصريحات عاجلة أذاعتها فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها.

كما أعلنت قناة "كان" الإسرائيلية، إصابة 4 طائرات مروحية إسرائيلية بإطلاق مضادات أرضية من قطاع غزة، حسب ما أفادت به فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

فلسطين تدمر إسرائيل

مقترح بتشكيل حكومة طارئة لدولة الاحتلال

وقدم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، عرضًا في إطار التطورات التي تشهدها دولة الاحتلال، أنه أبلغ رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه على استعداد لإقامة حكومة طوارئ.

وأكدت مصادر فلسطينية، في تصريحات أعلنتها فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، إطلاق رشقة صــاروخية جديدة من قطاع غزة نحو المستوطنات.

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بيان عاجل من حماس.. ماذا يحدث الآن؟

وقالت حماس، في بيان لها، مساء اليوم، إن جناحها العسكري اجتاز خطوط الدفاع الإسرائيلية، خلال الهجوم المفاجئ الذي شنته الحركة على دولة الاحتلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأكدت حماس، تنفيذها هجوما منسقا متزامنا على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، مما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

وأضافت الحركة أنها لا تزال تخوض معارك في 25 موقعا حتى مساء اليوم، مشيرة إلى أن القتال حاليا يدور في قاعدة "رعيم" الإسرائيلية، مقر قيادة فرقة غزة.